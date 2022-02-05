Незаконно засудженого фігуранта “справи кримських мусульман” Абдуллаєва знову помістили до ШІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Громадянина України, незаконно засудженого країною-агресором РФ, Теймура Абдуллаєва знову поміщено до штрафного ізолятора, що негативно позначається на його здоров’ї. Про це у своєму Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
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“Адміністрація «ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан» вкотре запроторила кримського татарина в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією, продовжуючи так зване «дисциплінарне покарання»”, - йдеться у заяві.
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Омбудсман наголосила, що постійне утримання Теймура в ШІЗО є однією з форм фізичного та психологічного тиску, що прирівнюється до катувань, та прямо порушує статті 2 та 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - права на життя.
Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою негайно забезпечити поновлення прав Теймура Абдуллаєва: привести умови тримання у відповідність до Мінімальних правил поводження з в’язнями, а також з’ясувати правомірність поміщення в ШІЗО.
“Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на порушення прав Теймура Абдуллаєва, який незаконно утримується у російській колонії, та посилити тиск на країну-окупанта з метою звільнення усіх бранців Кремля”, - додала вона.
Теймур Абдуллаєв перебуває у незаконному ув’язненні в РФ з 7 березня 2020 року. Майже весь цей час він провів у штрафному ізоляторі колонії. До загону суворих умов тримання його випускають лише на короткотривалий термін. Поки Теймур перебуває в ШІЗО, «омонівці», яких привозять до колонії, проводять у нього обшуки й викидають речі, які йому передають рідні.
Нагадаємо
24 грудня Абдуллаєва перевели із ШІЗО до загального барака колонії № 2 Салавата в Башкирії.
8 вересня цього року кримського татарина Теймура Абдуллаєва, незаконно засудженого країною-агресором РФ, знову безпідставно помістили в штрафний ізолятор.
Згодом, а саме 25 жовтня Абдуллаєва повторно відправили до штрафного ізолятора.
Абдуллаєв утримувався в штрафному ізоляторі понад рік за нібито “систематичне порушення режиму утримання”, як заявляли в адміністрації колонії. На початку червня 2021 року його все ж випустили з ШІЗО завдяки зусиллям його адвокатів та родичів.
16 березня Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни представниками органів влади на території країни-агресора через утримування Абдуллаєва в штрафному ізоляторі.
Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” у червні 2019 року. Пізніше Верховний суд Росії змінив вирок кримчанам.