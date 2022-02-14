Незаконно заходили в порты оккупированного Крыма: наложены аресты на 5 судов-нарушителей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Херсонский городской суд наложил аресты на 5 судов, которые нарушили порядок въезда на оккупированный полуостров и выезда из него и, таким образом, были орудием совершения преступления, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры АР Крыма.
Цитата
“... Херсонским городским судом наложены аресты на 5 судов, которые нарушили порядок въезда/выезда с/на оккупированный полуостров и, таким образом, были орудием совершения преступления, предусмотренного ст. 332-1 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что сейчас уже наложены аресты на 59 судов-нарушителей.
Добавим
3 июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства. Тем не менее, некоторые иностранные суда, нарушая законодательство, осуществляют заходы в Крым.
Под процессуальным руководством прокуратуры автономии расследуется уголовное производство по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее. Заходы судов под иностранным флагом в закрытых морских портов временно оккупированного полуострова, правоохранительные органы автономии квалифицируют как действия, что подрывают суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.
Напомним
Ранее, арестовали еще 14 российских самолетов за незаконные полеты в оккупированный Крыму.