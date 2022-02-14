Незаконно заходили до портів окупованого Криму: накладено арешти на 5 суден-порушників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Херсонський міський суд наклав арешти на 5 суден, які порушили порядок в’їзду на окупований півострів та виїзду з нього і, таким чином, були знаряддям вчинення злочину, передає УНН із посиланням на повідомлення прокуратури АР Криму.
Цитата
“... Херсонським міським судом накладено арешти на 5 суден, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів і, таким чином, були знаряддям вчинення злочину, передбаченого ст. 332-1 КК України”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що наразі, вже накладені арешти на 59 суден-порушників.
Додамо
3 липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Проте, деякі іноземні судна, порушуючи законодавство, здійснюють заходи в Крим.
За процесуального керівництва прокуратури автономії розслідується кримінальне провадження за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів тимчасово окупованого півострова, правоохоронні органи автономії кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.
Нагадаємо
Раніше, заарештували ще 14 російських літаків за незаконні польоти до окупованого Криму.