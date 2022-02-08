Доліталися: заарештували ще 14 російських літаків за незаконні польоти до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. За клопотаннями прокуратури Автономної Республіки Крим накладено арешти на 14 літаків російського авіаперевізника, які літали до окупованого Криму. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим та міста Севастополя.
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"За клопотаннями прокуратури автономії, Херсонським міським судом накладено арешти на 14 літаків російського авіаперевізника, що перевозили пасажирів з/до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа", які, таким чином, були знаряддям вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що у межах кримінального провадження розпочатого за ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 332, та ст. 334 КК України встановлено, що російською авіакомпанією "Газпром авіа" незаконно використовувались 14 пасажирських літаків марок Dassault Falcon, Sukhoi Superjet та Boeing для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України з порушенням правила міжнародних польотів.
У прокуратурі зазначають, що загалом, не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до окованого півострова в порушення законодавства. Такі дії прокуратуа автономії розглядає як такі, що підривають суверенітет України.
Окрім того, в межах зазначеного провадження, за клопотанням прокуратури автономії, накладено арешти на 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.
Доповнення
У грудні минулого року за матеріалами Служби безпеки України було заарештовано ще 13 літаків, які незаконно літали в тимчасово окупований Крим.
Нагадаємо, взимку проти низки іноземних авіакомпаній, які літають до аеропортів держави-агресора РФ та на тимчасово окуповані території України, ввели санкції — за польоти з порушенням чинного українського законодавства. Потім їх доповнювали.