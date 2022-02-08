Долетались: арестовали еще 14 российских самолетов за незаконные полеты в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. По ходатайствам прокуратуры Автономной Республики Крым наложены аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика, которые летали в оккупированный Крым. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и города Севастополя.
Цитата
"По ходатайствам прокуратуры автономии, Херсонским городским судом наложены аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика, перевозившие пассажиров из/в закрытого пункта пропуска "Симферополь-авиа", которые, таким образом, были орудием совершения преступлений", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщили, что в рамках уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 332, и ст. 334 УК Украины установлено, что российской авиакомпанией "Газпром авиа" незаконно использовались 14 пассажирских самолетов марок Dassault Falcon, Sukhoi Superjet и Boeing для неправомерной переправки людей через государственную границу Украины с нарушением правил международных полетов.
В прокуратуре отмечают, что в целом, не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в оккупированный ополуостров в нарушение законодательства. Такие действия прокуратура автономии рассматривает как подрывающие суверенитет Украины.
Кроме того, в рамках указанного производства, по ходатайству прокуратуры автономии, наложены аресты на 263 воздушных судна, которые совершали регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.
Дополнение
В декабре прошлого года по материалам Службы безопасности Украины были арестованы еще 13 самолетов, которые незаконно летали во временно оккупированный Крым.
Напомним, зимой против ряда иностранных авиакомпаний, которые летают к аэропортам государства-агрессора РФ и на временно оккупированные территории Украины, ввели санкции — за полеты с нарушением действующего украинского законодательства. Потом их дополняли.