Незаконное завладение 5,8 млрд грн: Коломойскому могут увеличить размер залога

Детали

По словам защиты, это подозрение касается нового эпизода в уже открытом уголовном производстве, поэтому речь идет о вероятном увеличении суммы залога.

Во время судебного заседания адвокаты просили о переносе заседания из-за того, что не имели достаточно времени для ознакомления с материалами дела и подготовки надлежащей стратегии защиты, добавляет издание.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв в связи с ходатайством адвокатов об отводе судьи.

Напомним

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский получил новое подозрение по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.