Незаконное завладение 5,8 млрд грн: Коломойскому могут увеличить размер залога
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Шевченковском райсуде Киева сейчас избирают меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского в связи с новым подозрением СБУ и БЭБ в фальсификации платежных документов и отмывании доходов, полученных нелегальным путем в размере 5,8 миллиарда гривен в период с 2013 по 2014 года, передает УНН с ссылкой на “Ґрати”.
Детали
По словам защиты, это подозрение касается нового эпизода в уже открытом уголовном производстве, поэтому речь идет о вероятном увеличении суммы залога.
Во время судебного заседания адвокаты просили о переносе заседания из-за того, что не имели достаточно времени для ознакомления с материалами дела и подготовки надлежащей стратегии защиты, добавляет издание.
Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв в связи с ходатайством адвокатов об отводе судьи.
Напомним
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский получил новое подозрение по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.