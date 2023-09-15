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Незаконне заволодіння 5,8 млрд грн: Коломойському можуть збільшити розмір застави

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Шевченківському райсуді Києва зараз обирають запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у звʼязку із новою підозрою СБУ та БЕБ у фальсифікації платіжних документів та відмиванні доходів, отриманих нелегальним шляхом у розмірі 5,8 мільярда гривень у період з 2013 по 2014 роки, передає УНН із посиланням на “Ґрати”.

Деталі

За словами захисту, ця підозра стосується нового епізода у вже відкритому кримінальному провадженні, тому йдеться про ймовірне збільшення суми застави.

Під час судового засідання адвокати просили про перенесення засідання через те, що не мали достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи та підготовки належної стратегії захисту, додає видання.

Наразі в судовому засіданні оголошена перерва у звʼязку із клопотанням адвокатів про відвід судді.

Нагадаємо

Український бізнесмен Ігор Коломойський отримав нову підозру у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

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