Незаконне заволодіння 5,8 млрд грн: Коломойському можуть збільшити розмір застави
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Шевченківському райсуді Києва зараз обирають запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у звʼязку із новою підозрою СБУ та БЕБ у фальсифікації платіжних документів та відмиванні доходів, отриманих нелегальним шляхом у розмірі 5,8 мільярда гривень у період з 2013 по 2014 роки, передає УНН із посиланням на “Ґрати”.
Деталі
За словами захисту, ця підозра стосується нового епізода у вже відкритому кримінальному провадженні, тому йдеться про ймовірне збільшення суми застави.
Під час судового засідання адвокати просили про перенесення засідання через те, що не мали достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи та підготовки належної стратегії захисту, додає видання.
Наразі в судовому засіданні оголошена перерва у звʼязку із клопотанням адвокатів про відвід судді.
Нагадаємо
Український бізнесмен Ігор Коломойський отримав нову підозру у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.