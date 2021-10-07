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"Незаконное судилище": в РФ и оккупированном Крыму сегодня пройдут суды над крымско-татарскими политзаключенными

Киев  •  УНН

 • 13543 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Сегодня в подконтрольном РФ так называемому "Армянском городском суде" во временно оккупированном Крыму состоится ряд судебных заседаний по делам крымских татар, в частности так называемому "делу Мустафы Джемилева". Об этом в своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова, передает УНН.

Цитата

“Оккупационные власти устроили незаконное заочное судилище над лидером крымскотатарского народа за якобы “незаконное пересечение границы РФ” и “незаконное обращение с оружием”, — написала Денисова.

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Рассмотрение других дел

Она добавила, что сегодня в так называемом “Киевском районном суде города Симферополя” также состоится судебное заседание по Абдумалина Сусанова, которому инкриминируют административное правонарушение, предусмотренное ст.20.6.1 КоАП РФ “невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”.

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В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоятся судебные заседания по так называемому “делу Хизб ут-Тахрир”:

  • в так называемом “деле Яшара Шихаметова”, во время которого ожидается рассмотрение дела по существу;
  • в отношении участников так называемой “второй симферопольской группы” Джемиля Гафарова, Алима Каримова, Сейрана Муртазы, Эрфана Османова и Сервет Газиева, во время которого ожидается рассмотрение дела по существу;
  • в так называемом “деле Исмет Ибрагимова”, во время которого ожидается допрос тайного свидетеля ФСБ.

“Крымские татары обвиняются в причастности к деятельности религиозной организации „Хизб ут-Тахрир“, запрещенной в России, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств в Украине и многих странах мира”, — сообщила омбудсмен.

“Способствовать обеспечению права на защиту”

Поэтому, Денисова призвала Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации “посетить незаконные судилища для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также содействие обеспечению права на защиту и справедливый суд”, говорится в сообщении.

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