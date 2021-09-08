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Чубаров закликає учасників “Кримської платформи” до консультацій через переслідування кримських татар

Чубаров закликає учасників “Кримської платформи” до консультацій через переслідування кримських татар

Київ • УНН

 • 13051 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров просить термінового проведення міждержавних консультацій у рамках “Кримської платформи” щодо ситуації із затриманням кримських татар. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

З відповідним проханням він звернувся до президента України Володимира Зеленського та Президентам і Главам Урядів держав – учасниць Кримської платформи. 

За його словами “є очевидним, що новий виток репресій в Криму, здійснюваних російською окупаційною владою стосовно корінного кримськотатарського народу, до всього іншого, переслідує не тільки мету розправи з кримськими татарами, включаючи делегатів Курултаю кримськотатарського народу і членів Меджлісу кримськотатарського народу, які брали участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, але і є перевіркою на міцність і рішучість держав - учасників Кримської платформи у відстоюванні ними цілей і принципів підписаної Кримської декларації”.

Цитата

"Всі затримані п'ятеро кримських татар, включаючи першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, піддалися тортурам та іншим формам жорстокого і принижуючого гідність поводження. Протягом тривалого часу їх утримували в наручниках, з надітим на голову мішком, без надання води і їжі. Допити, що проводилися без допуску адвокатів, супроводжувалися погрозами на адресу членів їх сімей і особистими образами", - пише Чубаров.

За його словами, свої злочинні дії російські окупанти намагаються закамуфлювати терміново сфабрикованою справою про «диверсійний акт», нібито організований Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України за участю Меджлісу кримськотатарського народу.

"З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму по відношенню до корінного кримськотатарського народу, і звільнення всіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримськотатарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася в тимчасово окупованому РФ Криму у зв'язку з незаконним затриманням першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова і інших представників корінного кримськотатарського народу на тимчасово окупованій державою-агресором Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя", - йдеться у заяві.

Додамо

Вранці 4 вересня стало відомо, що в окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялова. Його затримали.

6 вересня російський окупаційний суд в Сімферополі прийняв рішення про затримання Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року.

За словами захисту Джелялова, російське слідство здійснило маніпуляцію, коли воно отримало свідчення.

Сам заступник голови Меджлісу вважає, що його затримання — це якась помста за участь в саміті Кримської платформи. Силовики вивезли в невідомому напрямку Ельдара Менсеітова, колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу і свідка захисту у справі Мустафи Джемілєва.

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