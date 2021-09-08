Чубаров призывает участников "Крымской платформы" к консультациям за преследования крымских татар

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114123 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 127061 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110971 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109628 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138354 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121771 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161565 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143259 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179635 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172991 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 30880 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 43313 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 47863 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 79062 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 38042 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 127057 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 138353 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304274 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 271086 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255902 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 114122 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121251 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161565 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118889 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118471 просмотра
Актуальное
Чубаров призывает участников "Крымской платформы" к консультациям за преследования крымских татар

Чубаров призывает участников "Крымской платформы" к консультациям за преследования крымских татар

Киев  •  УНН

 • 13046 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров просит срочного проведения межгосударственных консультаций в рамках “Крымской платформы” относительно ситуации с задержанием крымских татар. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

С соответствующей просьбой он обратился к президенту Украины Владимира Зеленского и Президентам и главам правительств государств — участников Крымской платформы.

По его словам, “очевидно, что новый виток репрессий в Крыму, осуществляемых российской оккупационной властью в отношении коренного крымскотатарского народа, ко всему прочему, преследует не только цель расправы с крымскими татарами, включая делегатов Курултая крымскотатарского народа и членов Меджлиса крымскотатарского народа, участвовавших в инаугурационном саммите Крымской платформы, но и является проверкой на прочность и решительность государств — участников Крымской платформы в отстаивании ими целей и принципов подписанного Крымской декларации ”.

Цитата

“Все задержаны пятеро крымских татар, включая первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, подверглись пыткам и другим формам жестокого и унижающего достоинство обращения. В течение длительного времени их удерживали в наручниках, с надетым на голову мешком, без предоставления воды и пищи. допросы, проводимые без допуска адвокатов, сопровождались угрозами в адрес членов их семей и личными оскорблениями ”, - пишет Чубаров.

По его словам, свои преступные действия российские оккупанты пытаются закамуфлировать срочно сфабрикованному делу о “диверсионный акт”, якобы организованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины при участии Меджлиса крымскотатарского народа.

“С целью предотвращения катастрофических последствий репрессий, разворачиваются в эти дни в Крыму в отношении коренного крымскотатарского народа, и освобождение всех крымских политзаключенных, лишенных свободы российскими оккупантами, Меджлис крымскотатарского народа призывает вас к срочного проведения межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы по ситуации во временно оккупированном РФ Крыму в связи с незаконным задержанием первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и других представителей коренного крымскотатарского народа на временно оккупированной государством-агрессором Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и Севастополя”, - говорится в заявлении.

Добавим

Утром 4 сентября стало известно, что в оккупированном Крыму силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариманом Джелялова. Его задержали.

6 сентября российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о задержании Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года.

По словам защиты Джелялова, российское следствие осуществило манипуляцию , когда оно получило показания.

Сам заместитель председателя Меджлиса считает, что его задержание — это некая месть за участие в саммите Крымской платформы. Силовики увезли в неизвестном направлении Эльдара Менсеитова, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа и свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы