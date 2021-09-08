Чубаров призывает участников "Крымской платформы" к консультациям за преследования крымских татар

Детали

С соответствующей просьбой он обратился к президенту Украины Владимира Зеленского и Президентам и главам правительств государств — участников Крымской платформы.

По его словам, “очевидно, что новый виток репрессий в Крыму, осуществляемых российской оккупационной властью в отношении коренного крымскотатарского народа, ко всему прочему, преследует не только цель расправы с крымскими татарами, включая делегатов Курултая крымскотатарского народа и членов Меджлиса крымскотатарского народа, участвовавших в инаугурационном саммите Крымской платформы, но и является проверкой на прочность и решительность государств — участников Крымской платформы в отстаивании ими целей и принципов подписанного Крымской декларации ”.

Цитата

“Все задержаны пятеро крымских татар, включая первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, подверглись пыткам и другим формам жестокого и унижающего достоинство обращения. В течение длительного времени их удерживали в наручниках, с надетым на голову мешком, без предоставления воды и пищи. допросы, проводимые без допуска адвокатов, сопровождались угрозами в адрес членов их семей и личными оскорблениями ”, - пишет Чубаров.

По его словам, свои преступные действия российские оккупанты пытаются закамуфлировать срочно сфабрикованному делу о “диверсионный акт”, якобы организованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины при участии Меджлиса крымскотатарского народа.

“С целью предотвращения катастрофических последствий репрессий, разворачиваются в эти дни в Крыму в отношении коренного крымскотатарского народа, и освобождение всех крымских политзаключенных, лишенных свободы российскими оккупантами, Меджлис крымскотатарского народа призывает вас к срочного проведения межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы по ситуации во временно оккупированном РФ Крыму в связи с незаконным задержанием первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и других представителей коренного крымскотатарского народа на временно оккупированной государством-агрессором Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и Севастополя”, - говорится в заявлении.

Добавим

Утром 4 сентября стало известно, что в оккупированном Крыму силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариманом Джелялова. Его задержали.



6 сентября российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о задержании Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года.



По словам защиты Джелялова, российское следствие осуществило манипуляцию , когда оно получило показания.



Сам заместитель председателя Меджлиса считает, что его задержание — это некая месть за участие в саммите Крымской платформы. Силовики увезли в неизвестном направлении Эльдара Менсеитова, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа и свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева.