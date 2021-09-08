У Криму російські силовики викрали свідка захисту у справі Мустафи Джемілєва

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“У Сімферополі, в селищі Молодіжне, після слідчих заходів відвезли в невідомому напрямку Менсеітова Ельдара, колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району”, — пишуть правозахисники.

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За словами свідків, напередодні ввечері біля будинку Менсеітова стояли дві машини, яких раніше в тому районі помічено не було.

“Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися і заїхали за кут, за бетонну огорожу. Зараз мені стало відомо, що близько 24-ї години дві легкові машини і Газель приїхали за адресою Карасу 6, в Молодіжне. Ні він, ні члени його сім’ї на дзвінки не відповідають”, — повідомили у “Кримській солідарністі”.

За даними правозахисників, 18 червня 2021 року Ельдар Менсеітов давав у Армянському міському суді свідчення в якості свідка захисту у справі Мустафи Джемілєва, якого судять в Криму заочно.

На затримання вже відреагували в МЗС України. Зокрема, за словами першої заступниці міністра Еміне Джапарової, дії російських силовиків є “продовженням репресій російських окупантів в Криму, як помста за діяльність Кримської платформи”.

Додамо

Вранці 4 вересня стало відомо, що в окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялова. Його затримали.



6 вересня російський окупаційний суд в Сімферополі прийняв рішення про затримання Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року.



За словами захисту Джелялова, російське слідство здійснило маніпуляцію, коли воно отримало свідчення.



Сам заступник голови Меджлісу вважає, що його затримання — це якась помста за участь в саміті Кримської платформи.