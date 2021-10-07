"Незаконне судилище": у РФ та окупованому Криму сьогодні відбудуться суди над кримськотатарськими політв'язнями

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сьогодні у підконтрольному РФ так званому “Армянському міському суді” в тимчасово окупованому Криму відбудеться низка судових засідань у справах кримських татар, зокрема так званій “справі Мустафи Джемілєва”. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила омбудсмен України Людмила Денісова, передає УНН.

Цитата

“Окупаційна влада влаштувала незаконне заочне судилище над лідером кримськотатарського народу за начебто „незаконний перетин кордону РФ“ і „незаконне поводження зі зброєю“, — написала Денісова.

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Розгляд інших справ

Вона додала, що сьогодні у так званому „Київському районному суді міста Сімферополя“ також відбудеться судове засідання стосовно Абдумаліна Сусанова, якому інкримінують адміністративне правопорушення, передбачене ст.20.6.1 КоАП РФ „невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації чи загрозі її виникнення“.

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У Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудуться судові засідання у так званій „справі Хізб ут-Тахрір“:

  • у так званій „справі Яшара Шихаметова“, під час якого очікується розгляд справи по суті;
  • стосовно учасників так званої ” другої сімферопольської групи" Джеміля Гафарова, Аліма Карімова, Сейрана Муртази, Ерфана Османова і Сервет Газієва, під час якого очікується розгляд справи по суті;
  • у так званій “справі Ісмета Ібрагімова”, під час якого очікується допит таємного свідка ФСБ.

“Кримські татари звинувачуються в причетності до діяльності релігійної організації „Хізб ут-Тахрір“, забороненої в Росії, але чинної без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та багатьох країнах світу”, — поінформувала омбудсмен.

“Сприяти забезпеченню права на захист”

Відтак, Денісова закликала Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації “відвідати незаконні судилища задля недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяння забезпеченню права на захист і справедливий суд”, йдеться у повідомленні.

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