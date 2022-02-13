Незаконная блокировка черноморских портов: завершаются работы по определению морского коридора для судоходства

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“По поручению Министерства инфраструктуры Украины Госгидрография проводит внеплановые промеры глубин для уточнения характера и структуры рельефа дна в Северо-западной части Черного моря. Они будут выполняться до 14 февраля 2022 года включительно”, — сообщили в министерстве.

Работы проводятся в связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины.

“В ситуации грубого нарушения Российской Федерацией норм международного права, наша задача — предупреждать риски, защищать критическую инфраструктуру, а также обеспечивать полноценное выполнение наших торговых обязательств.

Мы делаем сейчас все, чтобы не допустить любые попытки блокирования украинской логистики, в том числе морем или небом. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности сеянию паники”, — рассказал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Через опасность плавания на подходах к морским портам Одесского залива торговым судам рекомендовано использовать морской коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки.

На национальных морских навигационных картах Украины указаны глубины в этом районе по результатам гидрографических работ 2017 года. В соответствии с этими промерами глубины составляют от 15 до 22 метров.

Судам, которые следуют в порты Одесского залива рекомендовано при плавании соблюдать изобаты глубин 20 метров, которая указана на действующих навигационных картах.

“Результаты гидрографических работ будут немедленно объявлены в прибрежных предупреждениях, а также опубликованы в Извещениях мореплавателям в виде корректурного файла для бумажных и электронных навигационных карт”, — говорится в сообщении.

Контекст

10 февраля отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл во временно оккупированный Севастополь.

Накануне стало известно, что упомянутые суда отправились из Средиземного моря в Черное, чтобы принять участие в учениях.

Как писал УНН, 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, а также более 10 тыс. военных.

Обучение охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, отметили в Минобороны РФ.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.