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Незаконная блокировка черноморских портов: завершаются работы по определению морского коридора для судоходства

Незаконная блокировка черноморских портов: завершаются работы по определению морского коридора для судоходства

Киев • УНН

 • 32345 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Из-за незаконного блокирования Россией черноморских портов в Украине проводятся работы для определения морского коридора для безопасного плавания судов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства инфраструктуры.

Цитата

“По поручению Министерства инфраструктуры Украины Госгидрография проводит внеплановые промеры глубин для уточнения характера и структуры рельефа дна в Северо-западной части Черного моря. Они будут выполняться до 14 февраля 2022 года включительно”, — сообщили в министерстве.

Работы проводятся в связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины.

“В ситуации грубого нарушения Российской Федерацией норм международного права, наша задача — предупреждать риски, защищать критическую инфраструктуру, а также обеспечивать полноценное выполнение наших торговых обязательств.
Мы делаем сейчас все, чтобы не допустить любые попытки блокирования украинской логистики, в том числе морем или небом. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности сеянию паники”, — рассказал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Через опасность плавания на подходах к морским портам Одесского залива торговым судам рекомендовано использовать морской коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки.

На национальных морских навигационных картах Украины указаны глубины в этом районе по результатам гидрографических работ 2017 года. В соответствии с этими промерами глубины составляют от 15 до 22 метров.

Судам, которые следуют в порты Одесского залива рекомендовано при плавании соблюдать изобаты глубин 20 метров, которая указана на действующих навигационных картах.

“Результаты гидрографических работ будут немедленно объявлены в прибрежных предупреждениях, а также опубликованы в Извещениях мореплавателям в виде корректурного файла для бумажных и электронных навигационных карт”, — говорится в сообщении.

Контекст

10 февраля отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл во временно оккупированный Севастополь.

Накануне стало известно, что упомянутые суда отправились из Средиземного моря в Черное, чтобы принять участие в учениях.

Как писал УНН, 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, а также более 10 тыс. военных.

Обучение охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, отметили в Минобороны РФ.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

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