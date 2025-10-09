Незаконная добыча подземных вод на сумму более 450 млн грн. на Полтавщине: будут судить двух бывших коммунальщиков
Киев • УНН
Двух экс-директоров коммунального предприятия Новооржицкой общины будут судить за незаконную добычу подземных вод. Их действия нанесли государству более 450 млн грн ущерба.
Детали
По данным следствия, обвиняемые, возглавляя предприятие в разные периоды, добывали подземные воды из артезианских скважин, расположенных на территории общины, без необходимых специальных разрешений на пользование недрами и водопользование. Общий объем незаконно добытой воды составляет более 300 тысяч кубометров.
Сообщается, что такие действия, совершенные в период с августа 2021 по июнь 2024 года, привели к миллионным убыткам государству, что подтверждено заключением комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертизы.
С целью возмещения нанесенных государству убытков прокуроры предъявили обвиняемым исковые заявления. К одному – на сумму более 60 млн грн, к другому – более чем на 390 млн грн.
Действия бывших должностных лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, а также нарушение установленных правил использования недр, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, повлекшие тяжкие последствия).
Дополнение
В Николаевской области прокуроры разоблачили масштабную схему незаконного пользования недрами, из-за которой государству нанесен ущерб на более чем 120 млн грн.