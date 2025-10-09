Незаконная добыча подземных вод на сумму более 450 млн грн. на Полтавщине: будут судить двух бывших коммунальщиков

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух бывших директоров коммунального предприятия Новооржицкой территориальной общины за незаконную добычу подземных вод и нарушение установленных правил использования недр, что нанесло государству более 450 млн грн убытков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, обвиняемые, возглавляя предприятие в разные периоды, добывали подземные воды из артезианских скважин, расположенных на территории общины, без необходимых специальных разрешений на пользование недрами и водопользование. Общий объем незаконно добытой воды составляет более 300 тысяч кубометров.

Сообщается, что такие действия, совершенные в период с августа 2021 по июнь 2024 года, привели к миллионным убыткам государству, что подтверждено заключением комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертизы.

С целью возмещения нанесенных государству убытков прокуроры предъявили обвиняемым исковые заявления. К одному – на сумму более 60 млн грн, к другому – более чем на 390 млн грн.

Действия бывших должностных лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, а также нарушение установленных правил использования недр, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, повлекшие тяжкие последствия).

Дополнение

В Николаевской области прокуроры разоблачили масштабную схему незаконного пользования недрами, из-за которой государству нанесен ущерб на более чем 120 млн грн.