Незаконне видобування підземних вод на понад 450 млн грн. на Полтавщині: судитимуть двох колишніх комунальників

До суду скеровано обвинувальні акти щодо двох колишніх директорів комунального підприємства Новооржицької територіальної громади за незаконне видобування підземних вод та порушення встановлених правил використання надр, що спричинило державі понад 450 млн грн збитків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Прокурори Лубенської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх директорів комунального підприємства Новооржицької територіальної громади за незаконне видобування підземних вод та порушення встановлених правил використання надр, що спричинило державі понад 450 млн грн збитків - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, обвинувачені, очолюючи підприємство у різні періоди, видобували підземні води з артезіанських свердловин, розташованих на території громади, без необхідних спеціальних дозволів на користування надрами та водокористування. Загальний обсяг незаконно видобутої води становить понад 300 тисяч кубометрів.

Повідомляється, що такі дії, вчинені у період із серпня 2021 по червень 2024 року, призвели до мільйонних збитків державі, що підтверджено висновком комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи.

З метою відшкодування завданих державі збитків прокурори пред’явили до обвинувачених позовні заяви. До одного – на суму понад 60 млн грн, до іншого – більш ніж на 390 млн грн.

Дії колишніх посадовців кваліфіковано за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а також порушення встановлених правил використання надр, вчинені службовою особою з використанням службового становища, що спричинило тяжкі наслідки).

Доповнення

