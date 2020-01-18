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Незаконная вырубка лесов в Донецкой области нанесла ущерб государству более чем 1,3 млн гривен

Киев • УНН

 • 16455 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Донецкой области четырем лицам сообщено о подозрении в незаконной порубке лесов, повлекшее вред государству в размере более 1 млн 300 тыс грн. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

Незаконная вырубка лесов в Донецкой области нанесла ущерб государству более чем 1,3 млн гривен

Прокуратура сообщила 4 лицам о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно — ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 3, 4 ст. 246 — незаконная порубка деревьев в лесах и лесных насаждениях, а также перевозки незаконно срубленных деревьев, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, на объекте природно-заповедного фонда, повлекшее тяжкие последствия, УК Украины.

“Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов трое должностных лиц одного из лесничеств Донецкой области вместе с лесокультурным работником, действуя по предварительному сговору, злоупотребляя служебным положением, систематически осуществляли незаконную порубку деревьев пород дуб и акация в лесах и полезащитных полосах, а также на объектах природно-заповедного фонда, перевозили незаконно срубленные деревья и сбывали их населению для отопления зданий”, — рассказали правоохранители.

Добавляется, что в настоящее время задокументировано 13 эпизодов порубки указанными лицами деревьев, растущих в лесной зоне на территории Александровского района. “По предварительным данным, размер причиненного ущерба составляет более 1 млн 300 тыс грн”, — сообщили в прокуратуре.

“В результате обысков по местам работы и жительства фигурантов следователями СУ ГУНП в Донецкой области обнаружено и изъято документы и черновые записи, товарно-транспортные накладные, бензопилы и другие инструменты, являющиеся доказательствами совершения преступлений”, — добавили правоохранители.

На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Луганщине руководитель госпредприятия организовал незаконную вырубку леса на более 11 млн гривен.

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