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Незаконна вирубка лісів у Донецькій області завдала збитків державі на понад 1,3 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. У Донецькій області чотирьом особам повідомлено про підозру у незаконній порубці лісів, що спричинило шкоду державі у розмірі понад 1 млн 300 тис грн. Про це пише прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

Незаконна вирубка лісів у Донецькій області завдала збитків державі на понад 1,3 млн гривень

Прокуратура повідомила 4 особам про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, а саме  - ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 3, 4 ст. 246 - незаконна порубка дерев у лісах та лісових насадженнях, а також перевезення незаконно зрубаних дерев, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, на об’єкті природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки, КК України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років троє службових осіб одного з лісництв Донецької області разом із лісокультурним працівником, діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, систематично здійснювали незаконну порубку дерев порід дуб та акація у лісах та полезахисних смугах, а також на об’єктах природно-заповідного фонду, перевозили незаконно зрубані дерева та збували їх населенню для опалення будівель", - розповіли правоохоронці.

Додається, що на теперішній час задокументовано 13 епізодів порубки вказаними особами дерев, що росли у лісовій зоні на території Олександрівського району. "За попередніми даними, розмір заподіяної шкоди складає понад 1 млн 300 тис грн", - повідомили у прокуратурі.

"В результаті обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів слідчими СУ ГУНП в Донецькій області виявлено та вилучено документи і чорнові записи, товарно-транспортні накладні, бензопили та інші інструменти, що є доказами вчинення злочинів", - додали правоохоронці.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Луганщині керівник держпідприємства організував незаконну вирубку лісу на понад 11 млн гривень.

Українські Національні Новини

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