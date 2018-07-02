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Незаконная утилизация ядохимикатов сделала запорожского предпринимателя миллионером

Незаконная утилизация ядохимикатов сделала запорожского предпринимателя миллионером

Киев  •  УНН

 • 12964 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Сотрудники ГУ НП в Запорожской области разоблачили преступную схему хищения 4 млн грн бюджетных средств путем псевдоутилизации ядохимикатов, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Все началось с того, что в ноябре 2015 года чиновник Запорожской ОГА заключил договор на утилизацию опасных отходов с обществом, у которого отсутствует лицензия на осуществление соответствующих услуг. В итоге, условия договора выполнены не были, однако были присвоены 4 млн грн, выделенных ОГА.

"Бюджетные средства, выделенные на обезвреживание и утилизацию опасных мероприятий, были присвоены генеральным директором предприятия", - уточнили в полиции.

В апреле 2018 года чиновнику Запорожской ОГА и предпринимателю было сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений. 16 июня в суд было направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица Запорожской ОГА, добавили в полиции.

В свою очередь, предприниматель стал избегать явки в органы предварительного следствия. 5 мая был объявлен в международный розыск.

"Принятыми мерами розыска, сотрудники Управления защиты экономики в Запорожской области установили местонахождение разыскиваемого и 25 июня задержали его в Житомирской области.

Гражданину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Продолжается досудебное расследование", - резюмировали в полиции.

Напомним, экологи жалуются на отсутствие государственного контроля за утилизацией ядохимикатов. За время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складируют их на стихийных свалках.

Разрешение на проверки Минэкологии получило только с 2018 года. За 5 месяцев проверено 33 спецпредприятия, из которых почти 50% уже лишились лицензии на обращение с опасными отходами.

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