Незаконна утилізація отрутохімікатів зробила запорізького підприємця мільйонером
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Співробітники ГУ НП у Запорізькій області викрили злочинну схему розкрадання 4 млн грн бюджетних коштів шляхом псевдоутилізації отрутохімікатів, передає УНН із посиланням на відділ комунікації поліції області.
Все почалося з того, що у листопаді 2015 року чиновник Запорізької ОДА уклав угоду на утилізацію небезпечних відходів із товариством, у якого відсутня ліцензія на здійснення відповідних послуг. У підсумку, умови договору виконані не були, проте були привласнені 4 млн грн, виділених ОДА.
"Бюджетні кошти, виділені на знешкодження та утилізацію небезпечних заходів, були привласнені генеральним директором підприємства", - уточнили в поліції.
У квітні 2018 року чиновнику Запорізької ОДА та підприємцю було повідомлено про підозру у скоєнні низки кримінальних правопорушень. 16 червня до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця Запорізької ОДА, додали у поліції.
У свою чергу, підприємець став уникати явки до органів досудового слідства. 5 травня його було оголошено в міжнародний розшук.
"Вжитими заходами розшуку, працівники Управління захисту економіки в Запорізькій області встановили місцезнаходження розшукуваного та 25 червня затримали його у Житомирській області.
Громадянину обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Триває досудове розслідування", - резюмували у поліції.
Нагадаємо, екологи скаржаться на відсутність державного контролю за утилізацією отрутохімікатів. За час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складують їх на стихійних звалищах.
Дозвіл на перевірки Мінекології отримало тільки з 2018 року. За 5 місяців перевірено 33 спецпідприємства, з яких майже 50% вже позбулися ліцензії на поводження з небезпечними відходами.