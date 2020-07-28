Незаконная компенсация за жилье: экс-нардепу Полякову объявили обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Высшем антикоррупционном суде объявили обвинительный акт экс-нардепу Максиму Полякову, который получил 367 тыс. грн незаконной компенсации за жилье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"27 июля 2020 года с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по рассмотрению по существу по делу об обвинении народного депутата Украины VIII созыва в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице, а также внесении недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании прокурор объявил краткое изложение обвинительного акта, после чего стороны выступили с вступительными речами.
"Также суд определил порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее заседание назначено на 14:00 ч. 4 августа 2020 года", - добавили в САП.
Как сообщалось в УНН ранее, в Высший антикоррупционного суд направлено обвинительное заключение по обвинению народного депутата Украины VIII созыва Максима Полякова, которого подозревают в незаконном получении компенсации за жилье в сумме более 360 тысяч грн.