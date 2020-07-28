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Незаконна компенсація за житло: екснардепу Полякову оголосили обвинувальний акт

Незаконна компенсація за житло: екснардепу Полякову оголосили обвинувальний акт

Київ • УНН

 • 16699 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У Вищому антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт екснардепу Максиму Полякову, який отримав 367 тис. грн незаконної компенсації за житло. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.

"27 липня 2020 року за участі прокурора САП у Вищому антикорупційному суді відбулось перше засідання з розгляду по суті у справі про обвинувачення народного депутата України VIII скликання у незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці, а також внесенні недостовірних відомостей до декларацій за 2016–2017 роки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні прокурор оголосив короткий виклад обвинувального акту, після чого сторони виступили зі вступними промовами.

"Також суд визначив порядок та обсяг дослідження доказів у справі. Наступне засідання призначено на 14:00 год. 4 серпня 2020 року", - додали у САП.

Як повідомлялося в УНН раніше, до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення народного депутата України VIII скликання Максима Полякова, якого підозрюють у незаконному отриманні компенсації за житло у сумі понад 360 тисяч грн.

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