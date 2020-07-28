Незаконна компенсація за житло: екснардепу Полякову оголосили обвинувальний акт

"27 липня 2020 року за участі прокурора САП у Вищому антикорупційному суді відбулось перше засідання з розгляду по суті у справі про обвинувачення народного депутата України VIII скликання у незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці, а також внесенні недостовірних відомостей до декларацій за 2016–2017 роки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні прокурор оголосив короткий виклад обвинувального акту, після чого сторони виступили зі вступними промовами.

"Також суд визначив порядок та обсяг дослідження доказів у справі. Наступне засідання призначено на 14:00 год. 4 серпня 2020 року", - додали у САП.

Як повідомлялося в УНН раніше, до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення народного депутата України VIII скликання Максима Полякова, якого підозрюють у незаконному отриманні компенсації за житло у сумі понад 360 тисяч грн.