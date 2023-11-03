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Незадолго до смертельного ДТП нардеп Николаенко превышал скорость незадолго до смертельного ДТП

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. За 40 мин до смертельного ДТП нардепу Николаенко выписали штраф за превышение скорости на 52 километра в час. Это выяснили «Схемы» с помощью сервиса проверки административных правонарушений МВД, пишет УНН.

Незадолго до смертельного ДТП нардеп Николаенко превышал скорость незадолго до смертельного ДТП

Цитата

«За 40 минут до смертельного ДТП, в результате которого погибла 18-летняя девушка, автомобиль, за рулем которого был народный депутат от фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко, превысил скорость, из-за чего был сгенерирован штраф в размере 340 гривен», - говорится в сообщении.

Детали

Согласно постановлению с сервиса МВД, на участке трассы Киев-Чоп на Житомирщине авто двигалось со скоростью 162 км/ч, несмотря на установленное ограничение в 110 километров в час. В то же время, неизвестно, с какой скоростью двигался автомобиль именно в момент ДТП.

Дополнение

Журналисты «Схем» также выяснили, что Mercedes-Benz, которым управлял Николаенко, принадлежит его гражданской жене Екатерине Вайдич, который она приобрела в собственность в сентябре 2023 года.

Напомним

Сегодня в Житомирской области в ДТП на трассе Киев – Чоп сегодня утром погибла 18-летняя девушка

Работники Государственного бюро расследований начали выяснять обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Андрея Николаенко, который впоследствии подтвердил что стал участником ДТП, в котором погиб человек.

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