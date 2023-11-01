ДТП на трасі “Одеса — Рені”, загинули дві людини — Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Смертельна ДТП сталась опівдні 1 листопада на трасі “Одеса — Рені”. Зіштовхнулись легковики “DAEWOO” та “NISSAN”, через що загинули дві людини. Поліцейські встановлюють обставини смертельної автопригоди, передає УНН.
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“Попередньо поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля „DAEWOO“, рухаючись у напрямку міста Ізмаїл, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком „NISSAN“ під керуванням жителя Одеси, продовжив рух тією ж смугою і зіштовхнувся з вантажівкою „SCANIA“, під керуванням жителя Черкаської області”, — розповіли деталі смертельної ДТП правоохоронці.
Деталі
За даними поліцейських автопригода сталася близько 12-ї години 1 листопада між селами Острівне та Кирнички Суворовської територіальної громади.
На місце виїхали працівники Ізмаїльського районного відділу поліції Одещини, та медики. По прибуттю лікарі констатували смерть водія “DAEWOO” та жінки, яка їхала із ним у салоні автівки.
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Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди теж були оглянуті працівниками “швидкої”. Про їхні ушкодження не пишуть, однак уточнюють, що вони відмовились від госпіталізації.