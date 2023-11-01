ДТП на трассе "Одесса - Рени", погибли два человека — Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Смертельное ДТП произошло в полдень 1 ноября на трассе “Одесса — Рени”. Столкнулись легковушки “DAEWOO” и “NISSAN”, из-за чего погибли два человека. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, передает УНН.
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“Предварительно полицейские установили, что водитель легкового автомобиля „DAEWOO“, двигаясь в направлении города Измаил, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой „NISSAN“ под управлением жителя Одессы, продолжил движение по той же полосе и столкнулся с грузовиком „SCANIA“, под управлением жителя Черкасской области”, — рассказали детали смертельного ДТП правоохранители.
Детали
По данным полицейских авария произошла около 12 часов 1 ноября между селами Островное и Кирнички Суворовской территориальной общины.
На место выехали сотрудники Измаильского районного отдела полиции Одесской области, и медики. По прибытию врачи констатировали смерть водителя “DAEWOO” и женщины, которая ехала с ним в салоне автомобиля.
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Другие участники дорожно-транспортного происшествия тоже были осмотрены работниками “скорой”. Об их повреждениях не пишут, однако уточняют, что они отказались от госпитализации.