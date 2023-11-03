Незадовго до смертельного ДТП нардеп Ніколаєнко перевищував швидкість
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За 40 хв до смертельного ДТП нардепу Ніколаєнку виписали штраф за перевищення швидкості на 52 кілометри на годину. Це з’ясували «Схеми» за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС, пише УНН.
Цитата
«За 40 хвилин до смертельної ДТП, в результаті якої загинула 18-річна дівчина, автомобіль, за кермом якого був народний депутат від фракції «Батьківщина» Андрій Ніколаєнко, перевищив швидкість, через що був згенерований штраф у розмірі 340 гривень», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Згідно з постановою із сервісу МВС, на ділянці траси Київ-Чоп на Житомирщині авто рухалося зі швидкістю 162 км/год, попри встановлене обмеження у 110 кілометрів за годину. Водночас, невідомо, з якою швидкістю рухався автомобіль саме в момент ДТП.
Доповнення
Журналісти «Схем» також з’ясували, що Mercedes-Benz, яким керував Ніколаєнко, належить його цивільній дружині Катерині Вайдич, який вона набула у власність у вересні 2023 року.
Нагадаємо
Сьогодні в Житомирській області у ДТП на трасі Київ – Чоп сьогодні вранці загинула 18-річна дівчина.
Працівники Державного бюро розслідувань почали з’ясовувати обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Андрія Ніколаєнка, який згодом підтвердив що став учасником ДТП, у якій загинула людина.
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