Незабитый пенальти не помешал "Александрии" прервать победную серию "Зари"

Первый момент в игре был создан у ворот хозяев. Быстрый прорыв луганчан завершал Богдан Леднев. Однако переиграть голкипера Олега Билыка ему не удалось. В середине тайма за игру рукой Михайличенко рефери назначил 11-метровый в сторону ворот "Зари" - вратарь Никита Шевченко совершил сейв при простреле низом Дмитрия Гречишкина.

Опасного выстрела из-за пределов штрафной в начале второй половины нанес Кирилл Ковалец - игроку "Александрии" не хватило сантиметров, чтобы попасть в створ ворот. Зато с подачи со штрафного от Безбородко отличиться сумел Евгений Банада на 59 минуте. Гол стал единственным во встрече - 1:0.

Отметим, что у "Зари" прервалась 4-матчевая победная серия в УПЛ. Клуб с 28 очками пока удерживает второе место таблицы. "Александрия" имеет на один пункт меньше.

Напомним, УПЛ объявил о переносе матча "Динамо" - "Заря".