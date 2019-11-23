Незабитий пенальті не завадив "Олександрії" перервати переможну серію "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У центральному протистоянні 15-го туру чемпіонату України з футболу Прем'єр-ліги в гості до ФК "Олександрія" завітали футболісти "Зорі", передає кореспондент УНН.
Перший момент у грі був створений біля воріт господарів. Швидкий прорив луганчан завершав Богдан Лєднєв. Проте переграти голкіпера Олега Білика йому не вдалося. У середині тайму за гру рукою Михайличенка рефері призначив 11-метровий у бік воріт "Зорі" - воротар Микита Шевченко здійснив сейв при пострілі низом Дмитра Гречишкіна.
Небезпечного пострілу з-за меж карної зони на початку другої половини завдав Кирило Ковалець – гравцю "Олександрії" не вистачило сантиметрів, аби поцілити у рамку воріт. Натомість з подачі зі штрафного від Безбородька відзначитися зумів Євген Банада на 59 хвилині. Гол став єдиним у зустрічі – 1:0.
Зауважимо, що у "Зорі" перервалася 4-матчева переможна серія в УПЛ. Клуб з 28 очками поки втримує друге місце таблиці. "Олександрія" має на один пункт менше.
Нагадаємо, УПЛ оголосив про перенесення матчу "Динамо" – "Зоря".