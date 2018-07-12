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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43451 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103905 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125779 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133210 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169688 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153581 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141277 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 130470 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181661 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118337 просмотра

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Вскоре начнется вторая волна отбора советников большой приватизации

Вскоре начнется вторая волна отбора советников большой приватизации

Киев  •  УНН

 • 7210 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. ФГИУ вскоре начнет следующую волну конкурсов по отбору советников большой приватизации, об этом сообщил глава Межведомственной рабочей группы по вопросам приватизации Александр Саенко во время встречи с представителями ведущих инвестиционных, аудиторских компаний, которые планируется привлечь в качестве советников, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

"Стартуем с отбором советников по первым шести объектам. И уже вскоре начнем вторую волну конкурсов по отбору советников по всем объектам, перечень которых утвержден правительством", - сообщил Саенко.

Он отметил, что процесс приватизации должен быть построен таким образом, чтобы способствовать приходу стратегических инвесторов, которые принесут новые технологии, предложат свое видение расширения производства, создание дополнительных рабочих мест. Это требует того, чтобы процесс подготовки и проведения приватизационных конкурсов был прозрачным и эффективным.

Напомним, Фонд государственного имущества объявил первые шесть конкурсов по отбору советников для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже пакетов акций для 6 предприятий, которые должны буть проданы в этом году.

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