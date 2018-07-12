Вскоре начнется вторая волна отбора советников большой приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. ФГИУ вскоре начнет следующую волну конкурсов по отбору советников большой приватизации, об этом сообщил глава Межведомственной рабочей группы по вопросам приватизации Александр Саенко во время встречи с представителями ведущих инвестиционных, аудиторских компаний, которые планируется привлечь в качестве советников, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.
"Стартуем с отбором советников по первым шести объектам. И уже вскоре начнем вторую волну конкурсов по отбору советников по всем объектам, перечень которых утвержден правительством", - сообщил Саенко.
Он отметил, что процесс приватизации должен быть построен таким образом, чтобы способствовать приходу стратегических инвесторов, которые принесут новые технологии, предложат свое видение расширения производства, создание дополнительных рабочих мест. Это требует того, чтобы процесс подготовки и проведения приватизационных конкурсов был прозрачным и эффективным.
Напомним, Фонд государственного имущества объявил первые шесть конкурсов по отбору советников для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже пакетов акций для 6 предприятий, которые должны буть проданы в этом году.