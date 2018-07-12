Вскоре начнется вторая волна отбора советников большой приватизации

"Стартуем с отбором советников по первым шести объектам. И уже вскоре начнем вторую волну конкурсов по отбору советников по всем объектам, перечень которых утвержден правительством", - сообщил Саенко.

Он отметил, что процесс приватизации должен быть построен таким образом, чтобы способствовать приходу стратегических инвесторов, которые принесут новые технологии, предложат свое видение расширения производства, создание дополнительных рабочих мест. Это требует того, чтобы процесс подготовки и проведения приватизационных конкурсов был прозрачным и эффективным.

Напомним, Фонд государственного имущества объявил первые шесть конкурсов по отбору советников для оказания услуг по подготовке к приватизации и продаже пакетов акций для 6 предприятий, которые должны буть проданы в этом году.