Незабаром розпочнеться друга хвиля відбору радників великої приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. ФДМУ незабаром розпочне наступну хвилю конкурсів з відбору радників великої приватизації, про це повідомив голова Міжвідомчої робочої групи з питань приватизації Олександр Саєнко під час зустрічі з представниками провідних інвестиційних, аудиторських компаній, які планується залучити в якості радників, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Стартуємо з відбором радників по перших шести об’єктах. І вже незабаром почнемо другу хвилю конкурсів з відбору радників по усіх об’єктах, перелік яких затверджений урядом”, — повідомив Саєнко.
Він наголосив, що процес приватизації має бути побудований таким чином, щоб сприяти приходу стратегічних інвесторів, які принесуть нові технології, запропонують своє бачення розширення виробництва, створення додаткових робочих місць. Це вимагає того, щоб процес підготовки й проведення приватизаційних конкурсів був прозорим і ефективним.
Нагадаємо, Фонд державного майна оголосив перші шість конкурсів з відбору радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій для 6 підприємств, які мають продати цього року.