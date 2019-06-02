Неймар отреагировал на обвинение в изнасиловании

Женщина, имя которой не называется, утверждает, что инцидент произошёл в Париже в прошлом месяце, куда она отправилась для встречи с ним из Бразилии. По её словам, произошедшее так её потрясло, что она не стала обращаться в полицию во Франции, а сделала это, уже вернувшись домой.



Неймар в ответ разместил в сети Instagram видеозапись со своими разъяснениями:

"Я всё опубликую – все разговоры, которые вёл с этой женщиной, всё, что было. Всё это вещи очень личного плана, но придётся опубликовать их, чтобы доказать, что за обвинениями не стоит ничего серьёзного".

В видеозаписи содержится переписка, которую вёл Неймар с выдвинувшей обвинения женщиной. Неймар отвергает обвинения и заявляет, что речь идёт о попытке вымогательства.



Напомним, СМИ сообщили об обвинениях футболиста Неймара в изнасиловании.