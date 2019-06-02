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Неймар відреагував на звинувачення у зґвалтуванні

Неймар відреагував на звинувачення у зґвалтуванні

Київ • УНН

 • 11329 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Знаменитого бразильського футболіста Неймара звинуватили в згвалтуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

Жінка, ім'я якої не називається, стверджує, що інцидент стався в Парижі минулого місяця, куди вона вирушила для зустрічі з ним з Бразилії. За її словами, те, що сталося так її вразило, що вона не стала звертатися в поліцію у Франції, а зробила це, вже повернувшись додому.

Неймар в відповідь розмістив в мережі Instagram відеозапис зі своїми роз'ясненнями:

"Я все опублікую - всі розмови, які вів з цією жінкою, все, що було. Все це речі дуже особистого плану, але доведеться опублікувати їх, щоб довести, що за звинуваченнями не має нічого серйозного".

У відеозаписі міститься листування, яке вів Неймар з жінкою, яка висунула обвинувачення. Неймар відкидає звинувачення і заявляє, що мова йде про спробу вимагання.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про звинувачення футболіста Неймара в згвалтуванні .

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