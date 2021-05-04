Неизвестный с оружием пытался проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Неизвестный попытался проникнуть в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом в в понедельник, 3 мая, сообщается в Twitter вашингтонского отдела Федерального бюро расследований (ФБР), передает УНН.
Детали
Как сообщается, мужчина попытался въехать на автомобиле на территорию штаб-квартиры американской разведки без специального допуска. Его остановили сотрудники службы безопасности. После этого они вели переговоры с нападающим, пытаясь убедить его сдаться. Мужчина отказался покинуть территорию ЦРУ и вышел из машины с огнестрельным оружием в руках.
Прибывшие на место агенты ФБР открыли огонь по нападавшему. Мужчина был ранен и доставлен в больницу. ФБР проводит расследование инцидента. О мотивах и личности нападавшего пока ничего не сообщается.
Напомним
Ранее полиция Капитолия, отвечающая за безопасность комплекса Конгресса США, задержала 22-летнего мужчину при попытке проникнуть на огороженную территорию.