Невідомий зі зброєю намагався проникнути в штаб-квартиру ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Невідомий спробував проникнути в штаб-квартиру Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США. Про це в в понеділок, 3 травня, повідомляється в Twitter вашингтонського відділу Федерального бюро розслідувань (ФБР), передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, чоловік спробував в’їхати на автомобілі на територію штаб-квартири американської розвідки без спеціального допуску. Його зупинили співробітники служби безпеки. Після цього вони вели переговори з нападником, намагаючись переконати його здатися. Чоловік відмовився покинути територію ЦРУ і вийшов з машини з вогнепальною зброєю в руках.
Прибулі на місце агенти ФБР відкрили вогонь по нападнику. Чоловік був поранений і доставлений в лікарню. ФБР проводить розслідування інциденту. Про мотиви та особи нападника поки нічого не повідомляється.
Нагадаємо
Раніше поліція Капітолію, що відповідає за безпеку комплексу Конгресу США, затримала 22-річного чоловіка під час спроби проникнути на обгороджену територію.