Невідомий зі зброєю намагався проникнути в штаб-квартиру ЦРУ

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Як повідомляється, чоловік спробував в’їхати на автомобілі на територію штаб-квартири американської розвідки без спеціального допуску. Його зупинили співробітники служби безпеки. Після цього вони вели переговори з нападником, намагаючись переконати його здатися. Чоловік відмовився покинути територію ЦРУ і вийшов з машини з вогнепальною зброєю в руках.

Прибулі на місце агенти ФБР відкрили вогонь по нападнику. Чоловік був поранений і доставлений в лікарню. ФБР проводить розслідування інциденту. Про мотиви та особи нападника поки нічого не повідомляється.

Нагадаємо

Раніше поліція Капітолію, що відповідає за безпеку комплексу Конгресу США, затримала 22-річного чоловіка під час спроби проникнути на обгороджену територію.