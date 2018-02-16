Неизвестный с топором разбил около 10 авто во дворе столичного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Неизвестный сегодня во дворе Соломенского районного суда Киева повредил топором около 10 припаркованных автомобилей. Об этом написала на своей странице в Facebook судья этого суда Виктория Кицюк, передает УНН.
"Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить, продвигаясь против часовой стрелки, автомобили, которые там находятся. Около 10 машин. От выбитых стекол до пробитых капотов. Будни Соломенского суда", - написала судья.
Как сообщал УНН, 15 февраля после столкновений у Соломенского районного суда начато уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины.