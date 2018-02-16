Невідомий з сокирою потрощив близько 10 авто у дворі столичного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Невідомий сьогодні у дворі Солом’янського районного суду Києва пошкодив сокирою близько 10 припаркованих автомобілів. Про це написала на своїй сторінці у Facebook суддя цього суду Вікторія Кицюк, передає УНН.
“Невідомий сьогодні в обід забіг у двір суду з сокирою і почав трощити, просуваючись проти годинникової стрілки, автомобілі, які там знаходяться. Близько 10 машин. Від вибитого скла до пробитих капотів. Будні Солом’янського суду”, — написала суддя.
Як повідомляв УНН, 15 лютого після сутичок біля Солом'янського районного суду розпочато кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.