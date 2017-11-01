Неизвестный устроил стрельбу в столице Дании, есть жертвы

По информацию, поэтому полиции, в результате стрельбы на улице Тагенсвей, погиб один человек. Также один из пострадавших был тяжело ранен, второй получил легкие ранения.

Отмечается, что в связи с инцидентом улица была закрыта. Также сообщается, что стрельба имела криминальный характер.

Как сообщал УНН, в центре Нью-Йорка человек наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, погибли 8 человек.