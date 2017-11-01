Невідомий влаштував стрілянину в столиці Данії, є жертви

За інформаціює поліції, внаслідок стрілянини на вулиці Тагенсвей, загинула одна особа. Також один з потерпілих був важко поранений, другий отримав легкі поранення.

Зазначається, що у зв'язку з інцидентом вулиця була закрита.

Також повідомляється, що стрілянина мала кримінальний характер.

Як повідомляв УНН, у центрі Нью-Йорка чоловік наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину, загинуло 8 осіб.