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Невідомий влаштував стрілянину в столиці Данії, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У столиці Данії Копенгагені невідомий влаштував стріляниу, постраждали троє осіб. Про це повідомляє поліція міста в Twitter, передає УНН

За інформаціює поліції, внаслідок стрілянини на вулиці Тагенсвей, загинула одна особа. Також один з потерпілих був важко поранений, другий отримав легкі поранення.

Зазначається, що у зв'язку з інцидентом вулиця була закрита. 

Також повідомляється, що стрілянина мала кримінальний характер.

Як повідомляв УНН, у центрі Нью-Йорка чоловік наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину, загинуло 8 осіб.

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