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15 марта, 19:03 • 116311 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170086 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140122 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132403 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113998 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106162 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101949 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136602 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132526 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127898 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Неизвестный открыл стрельбу в офисе в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. В центре американского города Денвер, штат Колорадо, неизвестный открыл стрельбу, передает УНН со ссылкой на The Denver Post.

В результате стрельбы множество людей получили ранения. Точное число пострадавших пока неизвестно, подробности инцидента выясняются.

Полиция Денвера оцепила место происшествия. По меньшей мере три кареты скорой помощи направились с пострадавшими в местный госпиталь.

Отмечается, что одна женщина находится в критическом состоянии. Стрелка удалось ликвидировать.

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