Неизвестный открыл стрельбу в офисе в США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В центре американского города Денвер, штат Колорадо, неизвестный открыл стрельбу, передает УНН со ссылкой на The Denver Post.
В результате стрельбы множество людей получили ранения. Точное число пострадавших пока неизвестно, подробности инцидента выясняются.
Полиция Денвера оцепила место происшествия. По меньшей мере три кареты скорой помощи направились с пострадавшими в местный госпиталь.
Отмечается, что одна женщина находится в критическом состоянии. Стрелка удалось ликвидировать.