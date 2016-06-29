Невідомий відкрив стрілянину в офісі у США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У центрі американського міста Денвер, штат Колорадо, невідомий відкрив стрілянину, передає УНН з посиланням на The Denver Post.
В результаті стрілянини безліч людей отримали поранення. Точне число потерпілих поки невідомо, подробиці інциденту з’ясовуються.
Поліція Денвера оточила місце події. Щонайменше три карети швидкої допомоги попрямували з постраждалими в місцевий госпіталь.
Зазначається, що одна жінка знаходиться у критичному стані. Стрілка вдалось ліквідувати.