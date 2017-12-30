Неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты", в здании есть люди (дополнено)

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"На место происшествия сейчас направляется следственная группа, возможно, уже доехала", - сообщил Я.Тракало.

По его словам, по предварительной информации, внутри есть люди.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с тремя погибшими.