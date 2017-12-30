Невідомий у Харкові захопив відділення "Укрпошти", у будівлі є люди (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Харкові на вулиці Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти", всередині є люди. Це УНН підтвердив речник Національнальної поліції України Ярослав Тракало.
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"На місце події зараз направляється слідча група, можливо, вже доїхала", - повідомив Я.Тракало.
З його слів, за попередньою інформацією, всередині є люди.
Нагадаємо, у Харкові сталася ДТП з трьома загиблими.