Неизвестные "выбили" из четы пенсионеров их сбережения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Одессе неизвестные злоумышленники проникли в частный дом, связали супружескую пару пенсионеров, а потом еще и избили мужчину, заставив пару отдать большую сумму денег и изделия из золота. Об этом журналисту УНН сообщила сотрудник отдела коммуникации ГУНП в Одесской области Светлана Белецкая.
"Вчера примерно в 6 утра неизвестные перелезли через забор жилого дома. Мужчина как раз находился во дворе, 42-го года рождения, насильно затащили в дом, где и связали его и его жену, 48-го года, и, применив физическое насилие к этому мужчине,.. избили и завладели крупной суммой средств, золотыми изделиями и скрылись", - сообщила она.
По ее словам, к правоохранителям с заявлением обратился сын супругов.
На данный момент открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Продолжаются мероприятия по установлению личностей злоумышленников.
Как сообщал УНН, накануне в Черновицкой области молодой человек, угрожая ножом, ограбил 71-летнюю пенсионерку.