Невідомі "вибили" з подружжя пенсіонерів їхні заощадження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. В Одесі невідомі зловмисники проникли у приватний будинок, зв’язали подружжя пенсіонерів, а потім ще й побили чоловіка, змусивши пару віддати велику суму грошей та вироби із золота. Про це журналісту УНН повідомила співробітник відділу комунікації ГУНП в Одеській області Світлана Білецька.
"Вчора приблизно о 6 ранку невідомі перелізли через паркан житлового будинку. Чоловік якраз знаходився у дворі, 42-го року народження, насильно затягли до будинку, де й зв’язали його та його дружину, 48-го року народження, і, застосувавши фізичне насилля до цього чоловіка,.. побили і заволоділи великою сумою коштів, золотими виробами і втекли", - повідомила вона.
За її словами, до правоохоронців із заявою звернувся син подружжя.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Тривають заходи щодо встановлення осіб зловмисників.
Як повідомляв УНН, напередодні у Чернівецькій області молодик, погрожуючи ножем, пограбував 71-річну пенсіонерку.