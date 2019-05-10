Невідомі "вибили" з подружжя пенсіонерів їхні заощадження

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КИЇВ. 10 травня. УНН. В Одесі невідомі зловмисники проникли у приватний будинок, зв’язали подружжя пенсіонерів, а потім ще й побили чоловіка, змусивши пару віддати велику суму грошей та вироби із золота. Про це журналісту УНН повідомила співробітник відділу комунікації ГУНП в Одеській області Світлана Білецька.

"Вчора приблизно о 6 ранку невідомі перелізли через паркан житлового будинку. Чоловік якраз знаходився у дворі, 42-го року народження, насильно затягли до будинку, де й зв’язали його та його дружину, 48-го року народження, і, застосувавши фізичне насилля до цього чоловіка,.. побили і заволоділи великою сумою коштів, золотими виробами і втекли", - повідомила вона.

За її словами, до правоохоронців із заявою звернувся син подружжя.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Тривають заходи щодо встановлення осіб зловмисників.

Як повідомляв УНН, напередодні у Чернівецькій області молодик, погрожуючи ножем, пограбував 71-річну пенсіонерку.

Українські Національні Новини

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