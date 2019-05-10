Погрожуючи ножем, чоловік пограбував 71-річну пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Вчора, 9 травня, у Чернівецькій області 28-річний чоловік погрожуючи ножем пограбував 71-річну пенсіонерку. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
“Повідомлення про розбійний напад надійшло до Хотинського відділення поліції по обіді 9-го травня. 71-річна жителька району розповіла, що приблизно опівдні цього ж дня невідомий чоловік проник до її будинку і відкрито заволодів грошима заявниці”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці упродовж години встановили нападника, розшукали злочинця та затримали його у сусідньому селі.
Встановлено, що 28-річний раніше судимий односелець заявниці проник до її будинку. Погрожуючи ножем, нападник змусив потерпілу віддати усі наявні кошти — 430 гривень. Частину грошей поліцейські вилучили у злочинця під час затримання, решту він встиг витратити.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у скоєнні розбійного нападу та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у селі Коровія Чернівецької області скоєно жорстокий розбійний напад на подружжя пенсіонерів.