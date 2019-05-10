Угрожая ножом, мужчина ограбил 71-летнюю пенсионерку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Вчера, 9 мая, в Черновицкой области 28-летний мужчина угрожая ножом ограбил 71-летнюю пенсионерку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"Сообщение о разбойном нападении поступило в Хотинское отделение полиции после обеда 9 мая. 71-летняя жительница района рассказала, что около полудня того же дня неизвестный мужчина проник в ее дом и открыто завладел деньгами заявительницы", - говорится в сообщении.
Правоохранители в течение часа установили нападающего, разыскали преступника и задержали его в соседнем селе.
Установлено, что 28-летний ранее судимый односельчанин заявительницы проник в ее дом. Угрожая ножом, нападающий заставил потерпевшую отдать все имеющиеся средства - 430 гривен. Часть денег полицейские изъяли у преступника при задержании, остальные он успел потратить.
Следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении разбойного нападения и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в селе Коровия Черновицкой области совершено жестокое разбойное нападение на супругов пенсионеров.