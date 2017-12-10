Неизвестные в масках забросали синагогу в Гетерборге коктейлями Молотова
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Около двух десятков неизвестных в масках забросали синагогу в шведском городе Гетеборг бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Expressen.
Инцидент произошел вечером 9 декабря. В здании синагоги было около 30 человек.
"Мы знаем только, что в синагогу бросили несколько коктейлей Молотова. В бутылках был бензин", - сообщили в полиции города.
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Правоохранители оцепили место инцидента. Газета отмечает, что в полиции пока нет, подозреваемых, и она просит общественность указать на возможные виновников.
В то же время глава Еврейской ассамблеи Гетеборга Аллан Стуцински не исключил, что инцидент может быть связан с ситуацией , обострившейся в Иерусалиме.