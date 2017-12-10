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Невідомі в масках закидали синагогу в Гетерборзі коктейлями Молотова

Київ • УНН

 • 11773 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Близько двох десятків невідомих в масках закидали синагогу в шведському місті Гетеборг пляшками із запальною сумішшю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Expressen.

Інцидент стався увечері 9 грудня. У будівлі синагоги було близько 30 людей.

"Ми знаємо тільки, що в синагогу кинули кілька коктейлів Молотова. У пляшках був бензин", - повідомили в поліції міста.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У шведському Гетерборзі відбулись сутички між неонацистами та поліцією

Правоохоронці оточили місце інциденту. Газета зазначає, що у поліції поки немає підозрюваних, і вона просить громадськість вказати на можливі винуватців.

У той же час глава Єврейської асамблеї Гетеборга Аллан Стуцінскі не виключив, що інцидент може бути пов'язаний з ситуацією, що загострилася в Єрусалимі.

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