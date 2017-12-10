Невідомі в масках закидали синагогу в Гетерборзі коктейлями Молотова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Близько двох десятків невідомих в масках закидали синагогу в шведському місті Гетеборг пляшками із запальною сумішшю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Expressen.
Інцидент стався увечері 9 грудня. У будівлі синагоги було близько 30 людей.
"Ми знаємо тільки, що в синагогу кинули кілька коктейлів Молотова. У пляшках був бензин", - повідомили в поліції міста.
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Правоохоронці оточили місце інциденту. Газета зазначає, що у поліції поки немає підозрюваних, і вона просить громадськість вказати на можливі винуватців.
У той же час глава Єврейської асамблеї Гетеборга Аллан Стуцінскі не виключив, що інцидент може бути пов'язаний з ситуацією, що загострилася в Єрусалимі.