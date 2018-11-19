Неизвестные в масках напали на гражданина Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. На прошлой неделе в Полтаве двое неустановленных мужчин в масках напали на гражданина Китайской Народной Республики и пытались его ограбить, иностранец получил травмы. Об этом сообщили УНН в полиции.
Нападение произошло в Полтаве 14 ноября. Двое неизвестных в масках попали в дом по улице Тамары Кисляковой, где арендовал жилье гражданин КНР.
В доме, угрожая иностранцу пистолетом, злоумышленники пытались завладеть его имуществом.
Между нападавшими и знакомыми гражданина КНР, которые также были в его доме, произошло столкновение.
Иностранец в результате получил перелом пальца на левой руке и непроникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Ему оказали медицинскую помощь без госпитализации.
Инцидент расследуется по ч. 3 ст. 187 УК Украины.
Напомним, двое иностранцев в Киеве пытались силой отобрать у адвоката его гонорар.