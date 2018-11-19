Невідомі у масках напали на громадянина Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Минулого тижня у Полтаві двоє невстановлених чоловіків у масках напали на громадянина Китайської Народної Республіки та намагалися його пограбувати, іноземець отримав травми. Про це УНН повідомили у поліції.
Напад стався у Полтаві 14 листопада. Двоє невідомих у масках потрапили до будинку по вулиці Тамари Кислякової, де орендував житло громадянин КНР.
У будинку, погрожуючи іноземцю пістолетом, зловмисники намагалися заволодіти його майном.
Між нападниками та знайомими громадянина КНР, які також були у його помешканні, сталася сутичка.
Іноземець у результаті отримав перелом пальця на лівій руці та непроникаюче вогнепальне поранення грудної клітини. Йому надали медичну допомогу без госпіталізації.
Інцидент розслідується за ч. 3 ст. 187 КК України.
Нагадаємо, двоє іноземців у Києві намагались силою відібрати у адвоката його гонорар.