Двоє іноземців у Києві намагались силою відібрати у адвоката його гонорар

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Двох громадян Республіки Вірменія затримали за підозрою у вимаганні великої суми грошей від адвоката, який раніше захищав одного з них у суді. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.