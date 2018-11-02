Двоє іноземців у Києві намагались силою відібрати у адвоката його гонорар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Двох громадян Республіки Вірменія затримали за підозрою у вимаганні великої суми грошей від адвоката, який раніше захищав одного з них у суді. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Київська місцева прокуратура № 5 повідомила про підозру двом уродженцям Республіки Вірменія, які вимагали у столичного адвоката 30 тис. доларів США”, — йдеться у повідомленні.
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Як з’ясувалося, адвокат раніше захищав інтереси одного із зловмисників. Тоді за скоєння розбійного нападу вказаного чоловіка було засуджено до 10 років позбавлення волі. Відбувши 6 років у місцях позбавлення волі та звільнившись умовно-достроково, 50-річний зловмисник вирішив повернути свої кошти за начебто незадовільну роботу свого захисника.
Разом зі спільником чоловік почав вимагати у адвоката сплатити 30 тис. доларів США матеріальної компенсації, а у разі відмови погрожував застосувати насильство до нього та його родичів, а також оприлюднити компрометуючу інформацію, що стосується його професійної діяльності.
Вимагачів було затримано правоохоронцями в одному зі столичних ресторанів під час отримання ними зазначених коштів.
Наразі зловмисникам інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).
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Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Нагадаємо, 1 листопада у Києві затримали іноземця за підозрою у вбивстві на території Польщі.